Musica rock e blues, il mercato e Ombre Rosse Trio: gli eventi del week-end (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 20 e domenica 21 febbraio ci sarà un nuovo week-end in zona gialla. Sarà possibile, quindi, spostarsi tra un Comune e l’altro sempre prestando attenzione al rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid. Oltre alla possibilità di fare uscite vi sono anche eventi online: ecco alcune idee per il fine-settimana in Bergamasca. Sabato 20 febbraio dalle 9 alle 13 a Bergamo in piazza Pacati torna “mercato agricolo e non solo”. mercato & Cittadinanza porta in piazza il mercato agricolo con i produttori delle aziende agricole del territorio. Sabato 20 febbraio alle 21 dal teatro Filodrammatici di Treviglio verràt rasmesso un concerto dei Trebel, rock Trio nato nel 2016 che suona le pietre miliari del rock e blues, con ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) Sabato 20 e domenica 21 febbraio ci sarà un nuovo-end in zona gialla. Sarà possibile, quindi, spostarsi tra un Comune e l’altro sempre prestando attenzione al rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid. Oltre alla possibilità di fare uscite vi sono ancheonline: ecco alcune idee per il fine-settimana in Bergamasca. Sabato 20 febbraio dalle 9 alle 13 a Bergamo in piazza Pacati torna “agricolo e non solo”.& Cittadinanza porta in piazza ilagricolo con i produttori delle aziende agricole del territorio. Sabato 20 febbraio alle 21 dal teatro Filodrammatici di Treviglio verràt rasmesso un concerto dei Trebel,nato nel 2016 che suona le pietre miliari del, con ...

