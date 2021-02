Musei | Mann | on line i “Ritratti dalla Campania romana”

(Di sabato 20 febbraio 2021): sono dei, donne e uomini, di marmo o di bronzo, e sembra guardino dritto nell’obiettivo, per raccontarsi. Tra gli oltre 200 capolavori che saranno ospitati da una nuova sezione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (apertura estate 2021) alcune statue fotografate da Luigi Spina saranno protagoniste di una anteprima digitale nel prossimo fine settimana di chiusura dei(secondo le disposizioni anti-Covid ) sui canali Facebook e Instagram del. Selezionati, il Busto clamidato di Antonino Pio ed il Busto di Matidia (entrambe le sculture provengono da Baia, sono databili al II sec. d.C ), e lo splendido Adone di Capua (II sec. d.C.), che adornava l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Si tornerà presto ad ammirare la statua togata di Nonio ...

... Direttore del. 'Voci di MeMUS', progetto di narrazione partecipativa a cura di Giovanna Tinaro e Dinko Fabris, è sostenuto dalla Regione Campania UOD 01 Promozione e Valorizzazione deie ...