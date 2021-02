Movimento 5 Stelle, Di Battista all’attacco: “Ricorso ma non faccio scissioni” (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Di Battista, ex esponente di punta del Movimento 5 Stelle, è pronto al Ricorso contro la decisione dei probiviri sulle espulsioni. ROMA – Alessandro Di Battista non ci sta alla decisione del Collegio dei probiviri di espellere i parlamentari che hanno votato no alla fiducia al Governo Draghi. La posizione di Andreola La decisione non è stata appoggiata Raffaella Adreola, componente del Collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle. “Esorto vivamente i miei colleghi a desistere da azioni che potrebbero essere oggetto di ricorsi. Rimetto agli iscritti la decisione chiedendo l’apertura immediata della votazione in piattaforma per decidere in merito all’espulsione dei portavoce del Movimento coinvolti da tali aspetti. Atto che ritengo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Di, ex esponente di punta del, è pronto alcontro la decisione dei probiviri sulle espulsioni. ROMA – Alessandro Dinon ci sta alla decisione del Collegio dei probiviri di espellere i parlamentari che hanno votato no alla fiducia al Governo Draghi. La posizione di Andreola La decisione non è stata appoggiata Raffaella Adreola, componente del Collegio dei probiviri del. “Esorto vivamente i miei colleghi a desistere da azioni che potrebbero essere oggetto di ricorsi. Rimetto agli iscritti la decisione chiedendo l’apertura immediata della votazione in piattaforma per decidere in merito all’espulsione dei portavoce delcoinvolti da tali aspetti. Atto che ritengo ...

