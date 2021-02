MotoGP, team LCR Honda Idemitsu presenta Takaaki Nakagami (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo la presentazione dello spagnolo Alex Marquez, il team LCR Honda Idemitsu ha mostrato al pubblico la moto di Takaaki Nakagami. Quest’ultimo non è nuovo nella formazione di Lucio Cecchinello. Il 2021 rappresenterà per il giapponese del terzo anno consecutivo nella compagine monegasca, squadra che lo scorso anno gli ha permesso di chiudere al decimo posto finale. Il compagno di box di Marquez ha affermato durante la presentazione: “Sono molto felice di essere qui. Voglio ringraziare tutti i miei supporter e chi ha creduto in me. La scorsa stagione è stata davvero entusiasmante ed ora devo cercare di confermare gli ottimi risultati ottenuti come la pole-position ad Aragon. Sono entusiasta di avere tra le mani una moto ufficiale. Abbiamo un ottimo potenziale e possiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo lazione dello spagnolo Alex Marquez, ilLCRha mostrato al pubblico la moto di. Quest’ultimo non è nuovo nella formazione di Lucio Cecchinello. Il 2021 rappresenterà per il giapponese del terzo anno consecutivo nella compagine monegasca, squadra che lo scorso anno gli ha permesso di chiudere al decimo posto finale. Il compagno di box di Marquez ha affermato durante lazione: “Sono molto felice di essere qui. Voglio ringraziare tutti i miei supporter e chi ha creduto in me. La scorsa stagione è stata davvero entusiasmante ed ora devo cercare di confermare gli ottimi risultati ottenuti come la pole-position ad Aragon. Sono entusiasta di avere tra le mani una moto ufficiale. Abbiamo un ottimo potenziale e possiamo ...

