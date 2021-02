(Di sabato 20 febbraio 2021)Di, lodi Vittoria, in provincia di Ragusa, famoso in tutto il mondo per ildi, èieri nella sua abitazione siciliana. Loaveva compiuto da poco 80 anni ma da molti anni combatteva contro un brutto male. Lo riferisce la stampa siciliana, ricordando che malgrado la malattia l’artista aveva continuato a lavorare ad un nuovo grande progetto: una coppia di cavalli in bronzo da 40 metri da piazzare sul fiume Ippari, proprio nella sua città. Era riuscito a portare a termine il “prototipo” di dimensioni enormi (8 metri di lunghezza) ma poi le sue condizioni sono definitivamente peggiorate, mettendo fine al sogno del grande progetto per Vittoria. L’opera per cui Diè entrato nella ...

repubblica : E' morto Arturo Di Modica, lo scultore siciliano del Toro di Wall Street: L'ultima intervista a Repubblica qualche… - Corriere : Arturo Di Modica, morto lo scultore del «Toro» di Wall Street: da 30 anni il simbolo de... - ilpost : È morto lo scultore Arturo di Modica, famoso per il Toro di Wall Street - stevi54 : RT @Adnkronos: Morto lo scultore Arturo Di Modica, creò il Toro di Wall Street - GabryMonto : RT @Corriere: Arturo Di Modica, morto lo scultore del «Toro» di Wall Street: da 30 anni il simbolo de... -

Ultime Notizie dalla rete : Morto scultore

... lodi Vittoria, in provincia di Ragusa, famoso in tutto il mondo per il Toro di Wall Street, èieri nella sua abitazione siciliana. Loaveva compiuto da poco 80 anni ma da ...Arturo Di Modica, lodi Vittoria , in provincia di Ragusa, famoso in tutto il mondo per il Toro di Wall Street, èieri nella sua abitazione siciliana. Loaveva compiuto da poco 80 anni ma da molti anni combatteva contro un brutto male. Lo riferisce la stampa siciliana, ricordando che malgrado la ...Arturo Di Modica, lo scultore di Vittoria, in provincia di Ragusa, famoso in tutto il mondo per il Toro di Wall Street, è morto ieri nella sua abitazione ...L’opera fu installata nel 1989 di fronte alla borsa ed è divenuto uno dei monumenti più visitati della "downtown" di New York ...