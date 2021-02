Morto Bellugi | Boninsegna racconta | Mercoledì mi disse che lo avrebbero operato di nuovo

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - DiMarzio : Calcio italiano in lutto: è morto Mauro #Bellugi - lalitapetila : RT @Virus1979C: Addio Mauro #Bellugi, morto a 71 anni: aveva subito l’amputazione delle gambe per il Covid. - RIndrio : RT @ruggierofilann4: #Bellugi LO VOGLIAMO RICORDARE COSI'. E MORTO MAURO BELLUGI ALL'ETA' DI 71 ANNI. UNA COLONNA DELLA DIFESA DELL'INTER E… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Bellugi

l'ex calciatore MauroCovid, 120 nuovi casi e 3 decessi Contro il Covid si vaccina alla CattedraleE'MauroNotizia precedente 0 CommentoL’ex difensore di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese e della Nazionale, Mauro Bellugi, è scomparso oggi all’età di 71 anni: i suoi ricordi del Cagliari scudettato CAMPIONE. Sconfitto dalle conseguenze ...Non lo dimenticheremo mai. Moratti: ”Addolorati per Bellugi, non lo dimenticheremo”. Moratti: ”Addolorati per Bellugi, non lo dimenticheremo”. Ai media italiani, Massimo Moratti ha parlato del derby e ...