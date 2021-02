Morte Raffaele Cutolo | il figlio di Giuseppe Salvia | “Rabbia per chi lo esalta | 41 bis risposta idonea dello Stato”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le parole di Claudio,di, vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso per ordine di, èucciso il 14 aprile del 1981 in un agguato sulla tangenziale di Napoli, avvenuto all’altezzasvincolo dell’Arenella per ordine di. A farlo finire nel mirino dei sicari del boss

A Napoli il carcere di Poggioreale è intitolato a Giuseppe Salvia. Viene nominato nel 1973 ad appena 30 anni. Morte Cutolo: questa mattina l'autopsia sulla salma dell'ex boss. L'avvocato di Cutolo: 'Ultima istanza di scarcerazione il giorno prima della morte. Pesava 40 chili'

Mario Viscito La storia è questa: intorno alle 14.30, durante il passeggio, Raffaele Cutolo, ... Quello che ricordo è il dolore che ci travolse dopo la sua morte e che ci ha poi accompagnato per tutta ... Le parole di Claudio, figlio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso per ordine di Raffaele Cutolo. Ieri mattina, intorno alle 10.30, all'ospedale estense, è giunta anche la moglie del boss, Immacolata Iacone, accompagna da alcuni familiari. Anche rispetto a quando si terranno i funerali, è tutto in ...