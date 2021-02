'Mortal Kombat': il primo trailer del film è un pugno allo stomaco (Di sabato 20 febbraio 2021) Si iniziano a svelare alcuni dettagli del terzo adattamento cinematografico di 'Mortal Komabat' diretto da Simon McQuoid, al suo esordio alla regia. Il primo, cruento, trailer del film è per stomaci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) Si iniziano a svelare alcuni dettagli del terzo adattamento cinematografico di 'Komabat' diretto da Simon McQuoid, al suo esordio alla regia. Il, cruento,delè per stomaci ...

MovieTrainercom : Da New Line Cinema arriva l’esplosiva avventura cinematografica di #MortalKombat, ispirato alla saga di videogame c… - cinemasupersta1 : Il Teaser Red Band Trailer anche in italiano moltissimo spettacolare di Mortal Kombat e i favolosi Character Motion… - wireditalia : Nelle prime immagini, brutali, del terzo adattamento cinematografico del leggendario videogioco, il giovane Cole e… - MichelFescina84 : RT @WarnerBrosIta: Guarda subito il trailer red band di Mortal Kombat! Get over here! #MortalKombatIlFilm prossimamente al cinema. https://… - HDblog : RT @HDblog: Mortal Kombat, ecco il primo, violentissimo trailer del nuovo film -