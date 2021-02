Mondiali Cortina, Liensberger conquista la vittoria nello slalom. Italia fuori dalla top ten (Di sabato 20 febbraio 2021) Sport invernali, i risultati di sabato 20 febbraio. A Cortina secondo oro per Katharina Liensberger. Cortina D’AMPEZZO (BELLUNO) – Sport invernali, i risultati di sabato 20 febbraio. Lo slalom femminile dei Mondiali di Cortina parla austriaco. Katharina Liensberger, dopo la medaglia d’oro nel parallelo ex-aequo con Marta Bassino, è riuscita ad interrompere il dominio Mikaela Shiffrin e a conquistare il titolo iridato in questa specialità. Una gara dominata dalla classe 1997. Dopo aver concluso davanti a tutti nella prima discesa, l’austriaca è riuscita a dare un secondo alla grande favorita Petra Vlhova e quasi 2 proprio a Mikaela Shiffrin. Da segnalare anche la quinta posizione di Andreja Skolar, slovacca che ha recuperato più ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Sport invernali, i risultati di sabato 20 febbraio. Asecondo oro per KatharinaD’AMPEZZO (BELLUNO) – Sport invernali, i risultati di sabato 20 febbraio. Lofemminile deidiparla austriaco. Katharina, dopo la medaglia d’oro nel parallelo ex-aequo con Marta Bassino, è riuscita ad interrompere il dominio Mikaela Shiffrin e are il titolo iridato in questa specialità. Una gara dominataclasse 1997. Dopo aver concluso davanti a tutti nella prima discesa, l’austriaca è riuscita a dare un secondo alla grande favorita Petra Vlhova e quasi 2 proprio a Mikaela Shiffrin. Da segnalare anche la quinta posizione di Andreja Skolar, slovacca che ha recuperato più ...

Eurosport_IT : LUCA DE ALIPRANDINIIIIIIIIII! ?????? Che impresa dell'azzurro che centra la medaglia d'ARGENTO nel Gigante ai Mondia… - Eurosport_IT : ?????? SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L'urlo di #DeAliprandini dopo L'ARGENTO nello slalom Gigante dei Mondiali di Cor… - Eurosport_IT : LA GARA PERFETTA DI LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? Luca De Aliprandini conquista la medaglia d'argento in gigante ai Mo… - Straf64 : RT @catlatorre: Lei è Samira Zargari, CT della Nazionale iraniana di Sci. Non potrà andare ai Mondiali di Cortina perché il marito gliel'… - MenavioA : Federica #Brignone ha vinto la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino solo per l'assenza di Mikaela #Shiffrin. Le sue t… -