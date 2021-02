Mondiali Cortina | gli orari della prima e seconda manche dello slalom femminile

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 20 febbraio 2021) Penultimo giorno di gare aidi2021. Oggi, sabato 20 febbraio, è in programma lospeciale, prova con cui si chiuderà il Campionato del Mondo di Sci Alpino per le atlete azzurre e le loro colleghe straniere. Fin qui è stato un Mondiale agrodolce per la spedizione italiana: l’oro ex-equo conquistato da Marta Bassino in parallelo non cancella la delusione per la mancata confermastessa campionessa di Cuneo nel gigante di giovedì, dove era la favorita numero uno per il successo finale; così come non cancella l’amarezza per tutta una serie di prestazioni non all’altezza delle aspettativevigilia, soprattutto considerando che l’Italia ha “giocato in casa”. Rimane comunque ancora una garadi stilare un bilancio definitivo ...