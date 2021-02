Mondiali Cortina 2021, ritorno al passato per lo slalom maschile: inversione solo dei primi 15 (Di domenica 21 febbraio 2021) ritorno al passato da parte della federazione internazionale di sci per quanto riguarda lo slalom maschile dei Mondiali di Cortina 2021 in programma domenica mattina. In seconda manche, infatti, ci sarà l’inversione dell’ordine di partenza soltanto per i primi 15 in gara e non per tutti e 30 i qualificati: questo perché la pista potrebbe deteriorarsi più facilmente e dunque rallentarsi essendo previste temperature di tipo primaverile. La prassi dell’inversione dei 15 era prevista fino a metà degli anni ’90, in ogni caso il regolamento delle competizioni internazionali spiega che “possono essere emanate regole speciali per i Giochi Olimpici invernali, i Campionati Mondiali, le Coppe del mondo e le Coppe ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)alda parte della federazione internazionale di sci per quanto riguarda lodeidiin programma domenica mattina. In seconda manche, infatti, ci sarà l’dell’ordine di partenza soltanto per i15 in gara e non per tutti e 30 i qualificati: questo perché la pista potrebbe deteriorarsi più facilmente e dunque rallentarsi essendo previste temperature di tipo primaverile. La prassi dell’dei 15 era prevista fino a metà degli anni ’90, in ogni caso il regolamento delle competizioni internazionali spiega che “possono essere emanate regole speciali per i Giochi Olimpici invernali, i Campionati, le Coppe del mondo e le Coppe ...

