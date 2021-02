Minaccia Bionda, Patty Pravo ammalia tutti con la sua voce e il suo look (Di domenica 21 febbraio 2021) Rai 1 ha dedicato una puntata speciale del ciclo A grande richiesta a Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Minaccia Bionda, così è intitolata la trasmissione che Flavio Insinna ha condotto in onore dell’interprete italiana che è apparsa in splendida forma e col suo stile inconfondibile che l’ha resa memorabile. Durante lo speciale a lei dedicato sono arrivati in tanti per omaggiarla, con alcuni momenti musicali tra cui Elio, Nina Zilli, Giovanni Caccamo, Giovanni Allevi e Francesco De Gregori che gli ha persino dedicato una canzone: Mercato dei fiori, brano del 1975 che il cantautore ha scritto proprio per Patty Pravo e che i due hanno interpretato insieme sul palco di Rai 1. Il look di Patty è come sempre impeccabile e riconoscibile: giacche ... Leggi su dilei (Di domenica 21 febbraio 2021) Rai 1 ha dedicato una puntata speciale del ciclo A grande richiesta a Nicoletta Strambelli, in arte, così è intitolata la trasmissione che Flavio Insinna ha condotto in onore dell’interprete italiana che è apparsa in splendida forma e col suo stile inconfondibile che l’ha resa memorabile. Durante lo speciale a lei dedicato sono arrivati in tanti per omaggiarla, con alcuni momenti musicali tra cui Elio, Nina Zilli, Giovanni Caccamo, Giovanni Allevi e Francesco De Gregori che gli ha persino dedicato una canzone: Mercato dei fiori, brano del 1975 che il cantautore ha scritto proprio pere che i due hanno interpretato insieme sul palco di Rai 1. Ildiè come sempre impeccabile e riconoscibile: giacche ...

