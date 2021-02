Milano, l’Area C torna da mercoledì 24 febbraio, dalle 10 alle 19.30: polveri sottili oltre i limiti (Di sabato 20 febbraio 2021) La decisione del Comune visto il costante aumento del traffico veicolare. Era sospesa per il Covid. Da lunedì raccomandazione ad abbassare le temperature in abitazioni, luoghi di lavoro ed esercizi commerciali Leggi su corriere (Di sabato 20 febbraio 2021) La decisione del Comune visto il costante aumento del traffico veicolare. Era sospesa per il Covid. Da lunedì raccomandazione ad abbassare le temperature in abitazioni, luoghi di lavoro ed esercizi commerciali

