Milan | Virdis | «Il Derby lo vince chi è sfavorito Ibra? Un monumento»

(Di sabato 20 febbraio 2021), bandiera rossonera degli anni 80 ha parlato di se stesso ma anche delsulle pagine di Tuttosport, con tanti aneddoti in merito. SU- «Un. A quarant'anni essere decisivo per le sorti del campionato è un merito, un qualcosa che gli fa onore. Può addirittura ancorare la classifica marcatori nonostante abbia saltato qualche partita.possiede qualità fisiche impressionanti, carisma, capacità di trascinare gli altri, più di così non si può chiedere». L'INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24.

Se lo portò anche al. Poi la squadra fu comprata da Berlusconi. "Ma i migliori c'erano già, Maldini, Tassotti, Galli, Baresi, Evani,, tolti gli olandesi sono quelli con cui Arrigo Sacchi ...Ilè senza(espulso la sera prima) e Ancelotti (ammonito sotto diffida). In attacco al fianco di Van Basten gioca Graziano Mannari, sconosciuto in Jugoslavia al punto che la tv di Stato -...Virdis, bandiera rossonera degli anni 80 ha parlato di se stesso ma anche del Derby sulle pagine di Tuttosport, con tanti aneddoti in merito ...Riviviamo le sfide in campo e in panchina tra i due tecnici di Inter e Milan. Il nerazzurro in netto vantaggio, ma il rossonero ha rotto il ghiaccio in ottobre ...