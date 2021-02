Milan | tegola in attacco per Pioli | niente derby

(Di sabato 20 febbraio 2021) Pessime notizie giungono per Stefano, allenatore del, poiché Mandzukic si è infortunato, quindi salterà ilcontro l’Inter. Fuori uno, fuori uno tra i migliori. Stefano, tecnico del, non ha ricevuto il migliore dei risvegli alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter. Per il, infatti, non potrà contare sull’appoggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pall_Gonfiato : #Milan, tegola #Mandzukic: il croato salterà il #derby - junews24com : Milan, tegola per Pioli: salta il derby per infortunio - - BombeDiVlad : ???? ULTIM’ORA - #Milan, tegola #Mandzukic ???? Il croato salta il derby con l’ #Inter #LeBombeDiVlad #LBDV #News - MilanForever81 : RT @cmdotcom: #Milan, altra tegola: #Mandzukic ko, salta il #derby #MilanInter - cmdotcom : #Milan, altra tegola: #Mandzukic ko, salta il #derby #MilanInter -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tegola

Commenta per primo Ilperde altri pezzi in vista del derby : Mario Mandzukic non sarà a disposizione per la sfida ... Altraper Stefano Pioli , che aveva già dovuto fare i conti con l'...- Inter , derby che quest'anno è stato definito da molti come 'il più importante degli ultimi ... la ricaduta muscolare di Bennacer rappresenta una vera e propriaper l'ex tecnico di Inter ...Dopo una fantastica prima parte di stagione il Milan non immaginava certo di arrivare così al derby con l'Inter, in programma domenica, che deciderà comunque vada una piccola fetta della "torta" scude ...Il Milan perde Mario Mandzukic per il derby di domani pomeriggio contro l'Inter: problema muscolare per l'ex attaccante della Juve ...