Milan-Stella Rossa: Probabili Formazioni e dove vederla in TV (Di sabato 20 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraio si giocherà il match di ritorno di Europa League Milan-Stella Rossa. Il match di andata è terminato 2-2, risultato che vede favori i rossoneri per i 2 gol segnati in trasferta. Pioli in questo match dovrà fare a meno degli infortunati Brahim Diaz, Bennacer e Mandzukic. Pioli farà turnover in vista del match contro la Roma? Quasi sicuramente, il Milan dopo solamente tre giorni sfiderà la Roma fuori casa. Pioli quindi potrebbe valutare di giocare il ritorno contro la Stella Rossa facendo un sostantivo turnover, anche perché il calendario si infittirà di match. I rossoneri passassero il turno con i serbi giocheranno ogni tre giorni per almeno un mese. I continui infortuni, ultimo quello di Mandzukic, potrebbero costringere a qualche cambio dell'ultimo minuto.

