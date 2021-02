Milan, Pioli: “Non firmo per il pareggio. Ibrahimovic? E’ il collettivo che esalta le qualità del singolo” (Di sabato 20 febbraio 2021) L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, parla alla vigilia del derby di Milano: "Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nell'ambizione di questo club, abbiamo cominciato un percorso che ci sta dando degli ottimi risultati, giochiamo un derby che non si vedeva da tantissimo tempo. Abbiamo voglia di fare una grande partita e possiamo tornare in testa. Non sarà una gara decisiva, ma è molto importante. Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora meglio come approcciare le gare. Saremo più forti delle ultime due gare. Se partiamo con l'intenzione di pareggiare domani rischiamo di perdere, per questo andremo in campo con voglia di vincerla, non firmo per il pareggio. Ibrahimovic? Il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) L'allenatore del, Stefano, parla alla vigilia del derby dio: "Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nell'ambizione di questo club, abbiamo cominciato un percorso che ci sta dando degli ottimi risultati, giochiamo un derby che non si vedeva da tantissimo tempo. Abbiamo voglia di fare una grande partita e possiamo tornare in testa. Non sarà una gara decisiva, ma è molto importante. Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora meglio come approcciare le gare. Saremo più forti delle ultime due gare. Se partiamo con l'intenzione di pareggiare domani rischiamo di perdere, per questo andremo in campo con voglia di vincerla, nonper il? Il ...

