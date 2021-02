Milan, Pioli: "Derby importante ma non decisivo. Ibra o Lukaku? Mi tengo Zlatan" (Di sabato 20 febbraio 2021) diretta su DAZN) in casa Milan l'avvicinamento al Derby è cominciato con la visita dei tifosi rossoneri che, non potendo essere a San Siro domani, si sono recati a Milanello per stare accanto alla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) diretta su DAZN) in casal'avvicinamento alè cominciato con la visita dei tifosi rossoneri che, non potendo essere a San Siro domani, si sono recati aello per stare accanto alla ...

AntoVitiello : Pareggio amaro per il #Milan che subisce gol al 94esimo su angolo (c'era fuorigioco) contro una #StellaRossa modest… - officialmaz : #MilanInter si giocherà domenica alle 15. Valore aggiunto per @quelliche_rai2, ma notevole svantaggio per il Milan… - PianetaMilan : #MilanInter, #Pioli: 'Giochiamo un #derby che non si vedeva da tantissimo' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Milan-Inter Pioli: “Ibrahimovic? Non pensiamo a Sanremo solo al derby” - #Milan-Inter #Pioli: #“Ibrahimovic? - simonlebjames23 : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: '#Mandzukic? Ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un'assenza lunga… -