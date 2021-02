Milan, Pioli: “Derby importante ma non decisivo, giocheremo per vincere. Tra Lukaku e Ibra scelgo Zlatan” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby contro l’Inter, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021: “Il Derby sarà una gara importante ma non decisiva. L’abbiamo preparata bene e siamo consapevoli di poter tornare al primo posto. Nelle ultime due gare ci è mancata la compattezza che aveva caratterizzato la prima parte della nostra stagione. Dobbiamo tornare ad alzare il livello. A mio avviso sarà favorita la squadra che dimostrerà maggiore solidità in fase difensiva. Dobbiamo essere concentrati e determinati a stare bene. Non ho mai avuto dubbi sul nostro lavoro, né sui giocatori o sull’ambizione del club. Domani dovremo giocare con testa fredda e cuore caldo“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA “Lukaku è forte, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delcontro l’Inter, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021: “Ilsarà una garama non decisiva. L’abbiamo preparata bene e siamo consapevoli di poter tornare al primo posto. Nelle ultime due gare ci è mancata la compattezza che aveva caratterizzato la prima parte della nostra stagione. Dobbiamo tornare ad alzare il livello. A mio avviso sarà favorita la squadra che dimostrerà maggiore solidità in fase difensiva. Dobbiamo essere concentrati e determinati a stare bene. Non ho mai avuto dubbi sul nostro lavoro, né sui giocatori o sull’ambizione del club. Domani dovremo giocare con testa fredda e cuore caldo“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA “è forte, ...

