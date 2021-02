Milan | Leao e la sconfitta con lo Spezia | «Non facciamo drammi | campionato lungo»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Rafaelha parlato delladella scorsa settimana contro loRafael, attaccante del, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche delladi sabato scorso in casa delloche è costato il primato in classifica. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Chiaramente volevamo restare primi ma nonperché l’Inter ci ha sorpassati. Ile l’importante è essere davanti alla fine. Adesso abbiamo di fronte un incontro importante da approcciare con la testa giusta. Vogliamo vincere». Leggi su Calcionews24.com

L'attaccante delRafaelha parlato della sconfitta della scorsa settimana contro lo ......sinistra i candidati sono Rebic e Rafael, o magari addirittura Mandzukic che però sembra essere indiziato per un ingresso a partita in corso. LE SCELTE DI CONTE Le probabili formazioni di...LEAO: "CI ARRIVIAMO CON LA TESTA GIUSTA" Rafael Leao a Sportmediaset lancia la sfida del suo Milan nel derby contro l'Inter: "E' una partita importante per noi e ci arriviamo con la testa giusta, con ...Rafael Leao ha parlato della sconfitta della scorsa settimana contro lo Spezia. Rafael Leao, attaccante del Milan, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche ...