LittleMonster83 : RT @FraNasato: Kessie alla Gazzetta dello Sport: “Una volta a Milanello parcheggiai al posto di Gazidis... il soprannome “presidente” è nat… - LittleMonster83 : RT @FraNasato: Kessie alla Gazzetta dello Sport: “Chi tira i rigori? Ibra. Da un punto di vista tecnico Zlatan è insuperabile e come compag… - PianetaMilan : #Milan, #Kessie: 'Vinciamo il #derby. Rigore? Lo tira #Ibrahimovic' | News - FraNasato : Kessie alla Gazzetta dello Sport: “Una volta a Milanello parcheggiai al posto di Gazidis... il soprannome “presidente” è nato così' #Milan - FraNasato : Kessie alla Gazzetta dello Sport: “Chi tira i rigori? Ibra. Da un punto di vista tecnico Zlatan è insuperabile e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

TORNA CALHANOGLU - Che ilabbia già smaltito dalle dichiarazioni dei protagonisti. Sia ... Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Franck, Alexis Saelemaekers, ...Al, per moltiplicarsi, serve un esercito di diavoli, a cominciare da Hakan Calhanoglu, fresco di infortunio, per finire a Franck Kessié, in leggera flessione. Ante Rebic, assente sabato, ...Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni del ...Il centrocampista ivoriano alla vigilia della stracittadina: "Crediamo allo Scudetto. Se c'è un rigore lo tira Ibra. Ci mette sempre la faccia".