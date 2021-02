Milan | Kessie svela | “Ecco perchè mi chiamano presidente” | News

Daniele28722414 : RT @sa_cantone: #Kessie alla Gazzetta dello Sport spiega perchè viene chiamato 'Presidente': 'Una volta sono arrivato a Milanello e ho parc… - itsgiubi : RT @FraNasato: Kessie alla Gazzetta dello Sport: “Una volta a Milanello parcheggiai al posto di Gazidis... il soprannome “presidente” è nat… - EternoRN93 : RT @sa_cantone: #Kessie alla Gazzetta dello Sport spiega perchè viene chiamato 'Presidente': 'Una volta sono arrivato a Milanello e ho parc… - sbarelling : RT @FraNasato: Kessie alla Gazzetta dello Sport: “Una volta a Milanello parcheggiai al posto di Gazidis... il soprannome “presidente” è nat… - LittleMonster83 : RT @sa_cantone: #Kessie alla Gazzetta dello Sport spiega perchè viene chiamato 'Presidente': 'Una volta sono arrivato a Milanello e ho parc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie

Francksi è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Franck, centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione rossonera, del derby di domani e di curiosità sul suo conto. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU ...INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv diInter sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati,...Il centrocampista ivoriano alla vigilia della stracittadina: Crediamo allo Scudetto. Se c'è un rigore lo tira Ibra. Ci mette sempre la faccia.Franck Kessie si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Franck Kessie, centrocampista del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione rossonera ...