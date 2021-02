Milan, Kessié: “Il derby lo vinciamo noi. Il mio soprannome? Ecco come è nato…” (Di sabato 20 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata da Franck Kessié a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Milan ha parlato del derby di domenica pomeriggio contro l'Inter ma si è soffermato anche sul suo personalissimo soprannome "Il Presidente".Kessié: scudetto, derby e non solo...caption id="attachment 1080491" align="alignnone" width="622" Kessié (getty images)/captionPArte proprio dal suo soprannome e dalla leaderiship nel gruppo Milan: "Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d.del Milan. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente...".Dalle curiosità al campo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata da Francka La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista delha parlato deldi domenica pomeriggio contro l'Inter ma si è soffermato anche sul suo personalissimo"Il Presidente".: scudetto,e non solo...caption id="attachment 1080491" align="alignnone" width="622"(getty images)/captionPArte proprio dal suoe dalla leaderiship nel gruppo: "Una volta sono arrivato aello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d.del. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente...".Dalle curiosità al campo ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié Milan - Inter, le probabili formazioni e dove vedere il derby della Madonnina: orari e canale tv Le probabili formazioni di Milan - Inter MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic; INTER (3 - 5 - 2) : ...

Serie A, Milan - Inter: probabili formazioni ... con sorpasso nerazzurro fresco di una settimana, separate da un punto, Inter e Milan si giocano ... Il Mlan recupera Calabria, ma sarà privo di Bennacer: a centrocampo con Kessié ci sarà Tonali, dalla ...

