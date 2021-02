Milan-Inter, Pioli: “Siamo la sorpresa, derby non decisivo. Lukaku o Ibra? Tutta la vita Zlatan” (Di sabato 20 febbraio 2021) Parola a Stefano Pioli.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Milan, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma domenica pomeriggio a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio ottenuto contro la Stella Rossa in Europa League, alla presenza della Curva a Milanello in vista del derby. Ma non solo..."La presenza della Curva a Milanello? I tifosi sono speciali, è un dispiacere enorme non poter giocare con un San Siro stracolmo di tifosi, ma sono vicini e ci danno sostegno e forza. Ho apprezzato anche l'iniziativa del derby together dei biglietti virtuali, spero sia l'ultimo derby senza tifosi. Come avrebbe preparato il derby il mio idolo Tex Willer? ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Parola a Stefano.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico delvenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l', in programma domenica pomeriggio a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio ottenuto contro la Stella Rossa in Europa League, alla presenza della Curva aello in vista del. Ma non solo..."La presenza della Curva aello? I tifosi sono speciali, è un dispiacere enorme non poter giocare con un San Siro stracolmo di tifosi, ma sono vicini e ci danno sostegno e forza. Ho apprezzato anche l'iniziativa deltogether dei biglietti virtuali, spero sia l'ultimosenza tifosi. Come avrebbe preparato ilil mio idolo Tex Willer? ...

