Milan-Inter, Leao: “Scudetto e Champions League obiettivi concreti. Sarei potuto essere nerazzurro, vi racconto” (Di sabato 20 febbraio 2021) Rafael Leao ha presentato la sfida tra Milan e Inter.Mancano poco più di ventiquattrore all'attesissimo derby della Madonnina e l'attaccante rossonero pensa già a mettere pressione ulteriore alla compagine Interista. In un'Intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, infatti, l'ex giocatore del Lille ha chiarito le difficoltà di una gara di questo calibro e del suo rapporto con Ibrahimovic, uno dei leader indiscussi della squadra. Ecco le sue parole:"Sarà un match difficile. Dovremo giocarlo con il cuore e con la testa giusti. Vogliamo difendere la nostra maglia, offrire una buona prestazione e regalare una gioia ai tifosi. Il campionato è lungo e conta essere davanti alla fine. Comunque vogliamo vincere. Siamo il Milan e dobbiamo sempre ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Rafaelha presentato la sfida tra.Mancano poco più di ventiquattrore all'attesissimo derby della Madonnina e l'attaccante rossonero pensa già a mettere pressione ulteriore alla compagineista. In un'vista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, infatti, l'ex giocatore del Lille ha chiarito le difficoltà di una gara di questo calibro e del suo rapporto con Ibrahimovic, uno dei leader indiscussi della squadra. Ecco le sue parole:"Sarà un match difficile. Dovremo giocarlo con il cuore e con la testa giusti. Vogliamo difendere la nostra maglia, offrire una buona prestazione e regalare una gioia ai tifosi. Il campionato è lungo e contadavanti alla fine. Comunque vogliamo vincere. Siamo ile dobbiamo sempre ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - infoitsport : Le probabili formazioni di Milan-Inter: Conte con Lukaku, Lautaro ed Eriksen tutti in campo - infoitsport : Pioli-Conte, il bilancio degli incroci tra gli allenatori di Milan e Inter -