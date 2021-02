Milan-Inter, l’anteprima del match: il derby della verità, chi vince a San Siro indirizza una stagione (Di sabato 20 febbraio 2021) L'incrocio tra Milan e Inter potrebbe indirizzare il prosieguo della Serie A.Mai banale e tutt'altro che scontato, il confronto tra le due metà di Milano resta sempre dal raro fascino. In quest'annata particolare - influenzata dall’incombere dell'emergenza pandemica - questo crocevia conta, se possibile, ancora di più, viste le ormai comuni ambizioni di classifica di rossoneri e nerazzurri. Questi ultimi proveranno certamente ad allungare in vetta al campionato, dopo che nello scorso turno sono riusciti a raggiungere il primo posto e a sorpassare proprio i 'cugini', incappati in un'inaspettata sconfitta contro lo Spezia. D'altro canto, tuttavia, il Milan arriva con una forma fisica non del tutto ottimale, ma con la fame di chi vuole - nel match più importante dell'anno ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) L'incrocio trapotrebbere il prosieguoSerie A.Mai banale e tutt'altro che scontato, il confronto tra le due metà dio resta sempre dal raro fascino. In quest'annata particolare - influenzata dall’incombere dell'emergenza pandemica - questo crocevia conta, se possibile, ancora di più, viste le ormai comuni ambizioni di classifica di rossoneri e nerazzurri. Questi ultimi proveranno certamente ad allungare in vetta al campionato, dopo che nello scorso turno sono riusciti a raggiungere il primo posto e a sorpassare proprio i 'cugini', incappati in un'inaspettata sconfitta contro lo Spezia. D'altro canto, tuttavia, ilarriva con una forma fisica non del tutto ottimale, ma con la fame di chi vuole - nelpiù importante dell'anno ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - DavideFm1899 : RT @salda__: Se c’è casino Se c’è casino societario al Milan societario all’Inter - _MarcoM_96 : RT @salda__: Se c’è casino Se c’è casino societario al Milan societario all’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter Milan, i tifosi suonano la carica a Milanello: 'Il derby si vince' Domani, inoltre, gli ultras del Milan si troveranno fuori dal cancello 14 di San Siro prima della sfida con l'Inter per attendere l'arrivo del pullman rossonero.

Smaila: 'L'Inter gioca in 13. Ibra, ma dove vai a Sanremo...' Dopo il sorpasso nell'ultima giornata di campionato Milan e Inter si ritroveranno difronte in un derby che potrebbe già decidere le sorti della stagione. Ne abbiamo parlato con Umberto Smaila, noto tifoso rossonero. In studio Michela Cuppini. Ascolta ...

Milan-Inter, Inzaghi: "Finalmente un derby da scudetto, spero vincano i rossoneri" Sky Sport Milan-Inter, la vigilia del derby LIVE UNA DELEGAZIONE DELLA CURVA SUD A MILANELLO Nonostante le porte chiuse a San Siro, i tifosi del Milan hanno trovato il modo di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Una delegazione della Curv ...

Bergomi: “Il Milan è in difficoltà. Manca Bennacer” | News Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan di Pioli alla vigilia del derby ...

