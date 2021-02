Milan-Inter, la probabile formazione: Pioli ha scelto tra Rebic e Leao (Di sabato 20 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Pioli avrebbe sciolto il dubbio di formazione relativo a Milan-Inter, derby che si giocherà domani Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Sport Mediaset,avrebbe sciolto il dubbio direlativo a, derby che si giocherà domani Pianeta

Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - SkySport : Milan-Inter, Donnarumma a Sky: 'Se chiudo gli occhi vedo Ibra che decide il derby' - ISecolo : RT @Rossonerosemper: Il derby non vale lo scudetto perché il Milan non è partita e non è costruita per lottarvi, ci si è trovata (anche per… - Hurricane_05 : Domani Milan e Inter possono farmi il piacere di pareggiare? G R A Z I E ?? Vi si ama sempre. ???? -