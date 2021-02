Milan-Inter, Kessie non ha dubbi: “Se c’è un rigore lo tira Ibrahimovic” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Se c’è un rigore tira Ibra“. Per fugare qualsiasi dubbio della vigilia, Franck Kessie incarica Zlatan Ibrahimovic come rigorista in caso di penalty in Milan-Inter. Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero ha elogiato lo svedese. “È insuperabile dal punto di vista tecnico, come compagno ti dà sempre qualcosa in più – ha detto Kessie -. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Se c’è unIbra“. Per fugare qualsiasio della vigilia, Franckincarica Zlatancome rigorista in caso di penalty invistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero ha elogiato lo svedese. “È insuperabile dal punto di vista tecnico, come compagno ti dà sempre qualcosa in più – ha detto-. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità”. SportFace.

