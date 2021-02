Milan, fine della favola? Il segnale inquietante da Belgrado, perché l'Inter è favorita (Di sabato 20 febbraio 2021) È la settimana che ci potrebbe far capire se quello del Milan contro lo Spezia è stato solo un infortunio di percorso o, al contrario, se la favola rossonera è giunta al termine. Neppure la partita di E-League contro la Stella Rossa può illuminarci in merito perché i serbi, in inferiorità numerica, hanno inseguito e addirittura raggiunto i rossoneri sul 2-2. È vero che quella di Pioli era una formazione rivoluzionata e con tante riserve, ma è anche vero che traspariva lontano un miglio la mancanza di lucidità e forza fisica per affrontare una rivale inferiore tecnicamente, ma molto più fresca atleticamente. E questo regresso di forma potrebbe anche essere il segnale di un decadimento di autostima dopo la batosta subita contro lo Spezia. Dobbiamo comunque credere a Pioli quando dice che in quella occasione non è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) È la settimana che ci potrebbe far capire se quello delcontro lo Spezia è stato solo un infortunio di percorso o, al contrario, se larossonera è giunta al termine. Neppure la partita di E-League contro la Stella Rossa può illuminarci in meritoi serbi, in inferiorità numerica, hanno inseguito e addirittura raggiunto i rossoneri sul 2-2. È vero che quella di Pioli era una formazione rivoluzionata e con tante riserve, ma è anche vero che traspariva lontano un miglio la mancanza di lucidità e forza fisica per affrontare una rivale inferiore tecnicamente, ma molto più fresca atleticamente. E questo regresso di forma potrebbe anche essere ildi un decadimento di autostima dopo la batosta subita contro lo Spezia. Dobbiamo comunque credere a Pioli quando dice che in quella occasione non è stata ...

