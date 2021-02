Migranti: sindaco Lampedusa, ‘naufragio nuovo monito Ue’ (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – “Gli strumenti predisposti dal governo nazionale attraverso il Ministero degli Interni consentono, grazie anche alle navi quarantena, di gestire gli interventi di primo soccorso e di accoglienza ma se vogliamo che il Mediterraneo non sia più un mare di naufragi e diventi un ‘Mare di Pace’ è necessario un intervento dell’Europa per agire sulle cause e sulla gestione dei flussi migratori nel loro complesso”. Così il sindaco di Lampedusa Toto Martello dopo il ribaltamento del barcone avvenuto questa notte a circa 15 miglia dall’isola durante le operazioni di soccorso. “Continuo a dire che i principi contenuti del Global Compact for Migration, il documento delle Nazioni Unite, dovrebbero essere un punto di riferimento a Roma ed a Bruxelles” aggiunge. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – “Gli strumenti predisposti dal governo nazionale attraverso il Ministero degli Interni consentono, grazie anche alle navi quarantena, di gestire gli interventi di primo soccorso e di accoglienza ma se vogliamo che il Mediterraneo non sia più un mare di naufragi e diventi un ‘Mare di Pace’ è necessario un intervento dell’Europa per agire sulle cause e sulla gestione dei flussi migratori nel loro complesso”. Così ildiToto Martello dopo il ribaltamento del barcone avvenuto questa notte a circa 15 miglia dall’isola durante le operazioni di soccorso. “Continuo a dire che i principi contenuti del Global Compact for Migration, il documento delle Nazioni Unite, dovrebbero essere un punto di riferimento a Roma ed a Bruxelles” aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaco Frontiere e virus. Fuga dal Brasile Secondo la stampa peruviana, il sindaco della provincia di Tahuamanu, Abraham Cardozo Mousoly, ha ... l'aggressione della polizia peruviana verso i migranti africani e haitiani che lasciano il Brasile ...

Consigliere FdI: 'Non sono razzista, ma i migranti a Marsala seminano terrore' Eletto lo scorso ottobre con la lista Fratelli d Italia, a sostegno del sindaco Massimo Grillo, Ferrantelli ha fatto questa affermazione intervenendo sulla mozione contro gli atti di razzismo ...

Secondo la stampa peruviana, ildella provincia di Tahuamanu, Abraham Cardozo Mousoly, ha ... l'aggressione della polizia peruviana verso iafricani e haitiani che lasciano il Brasile ...Eletto lo scorso ottobre con la lista Fratelli d Italia, a sostegno delMassimo Grillo, Ferrantelli ha fatto questa affermazione intervenendo sulla mozione contro gli atti di razzismo ...Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Gli strumenti predisposti dal governo nazionale attraverso il Ministero degli Interni consentono, grazie anche alle navi quarantena, di gestire gli interventi di primo ..."Ancora un naufragio nel mare di Lampedusa, ancora un grido di dolore che dal Mediterraneo arriva al cuore dell'Europa". (ANSA) ...