Migranti | Gasparri | ' governo non ripeta politiche sbagliate'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Favorevoli alla svolta che archivia buona parte dei ministri incompetenti del recente passato, guardo con preoccupazione agli sbarchi che proseguono a Lampedusa. Credo che Draghi debba imprimere una svolta anche in questo campo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio. "Ragionevole dargli del tempo ma è ragionevole giudicare alla stessa stregua qualsiasidi fronte all'emergenza immigrazione. Lampedusa non può vedere sbarcare centinaia di persone al giorno e la situazione deve mutare. Ci attendiamo fatti. Non ripetizioni di. Ilè sotto esame e su questa vicenda l'attenzione di molti di noi sarà analoga a quanto è avvenuto nel passato", conclude il senatore azzurro.