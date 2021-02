**Migranti: barcone rovesciato a Lampedusa, sono cinque i dispersi** (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - Sarebbero, come apprende l'Adnkronos, cinque i migranti dispersi durante il trasbordo da un barchino a 15 miglia da Lampedusa e le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. La Guardia costiera dalla notte scorsa prosegue le ricerche nel tratto di mare interessato. C'è anche un elicottero della Guardia costiera che partecipa alle ricerche. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero state 50 le persone a bordo. Durante il salvataggio i migranti si sarebbero spostati tutti su un lato e la barca si è rovesciata. 45 persone sono state salvate subito dalle motovedette. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - Sarebbero, come apprende l'Adnkronos,i migranti dispersi durante il trasbordo da un barchino a 15 miglia dae le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. La Guardia costiera dalla notte scorsa prosegue le ricerche nel tratto di mare interessato. C'è anche un elicottero della Guardia costiera che partecipa alle ricerche. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero state 50 le persone a bordo. Durante il salvataggio i migranti si sarebbero spostati tutti su un lato e la barca si è rovesciata. 45 personestate salvate subito dalle motovedette.

