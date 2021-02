Meteo tendenza | ad inizio marzo potrebbe cambiare tutto | con freddo e neve

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 20 febbraio 2021) Un possente anticiclone sta prendendo piede sull’Italia ed è responsabile di una brusca interruzione dell’inverno. Oltre alla stabilità atmosferica, le correnti calde in quota richiamate dall’entroterra nord-africano determineranno un vero e proprio assaggio di primavera. Non sarà una situazione temporanea, in quanto questo contesto diprimaverile sembra intenzionato a protrarsi a lungo. L’anticiclone caldo espanderà il proprio raggio d’azione ad oltre mezza Europa, generando un blocco invalicabile per le perturbazioni atlantiche o per discese d’aria fredda., da non escludereGran parte della prossima settimana trascorrerà all’insegna di questo dominante anticiclone, che non sarà sinonimo di tempo ovunque soleggiato, visto che non mancheranno nebbie e nubi basse. In ...