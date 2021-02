Mercato nero dei vaccini, l'inchiesta si allarga. Nomi di politici nelle carte sequestrate (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo Perugia anche i pm di Roma indagano sul commercio dei vaccini. In Veneto sentito per quattro ore il direttore generale della Sanità Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo Perugia anche i pm di Roma indagano sul commercio dei. In Veneto sentito per quattro ore il direttore generale della Sanità

6000sardine : L’UE vieta vendita #vaccini covid senza contratti, perché riservata in precise quote per i paesi. Milioni di dosi s… - dsaerdsear : Guerra tra le regioni per recepire la quantità di vaccini per contrastare il virus. La caotica situazione e la tota… - maximone816 : RT @6000sardine: L’UE vieta vendita #vaccini covid senza contratti, perché riservata in precise quote per i paesi. Milioni di dosi sono da… - stefanovincen10 : RT @6000sardine: L’UE vieta vendita #vaccini covid senza contratti, perché riservata in precise quote per i paesi. Milioni di dosi sono da… - ElGuappo6 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Bhe nell’UE il MERCATO È LIBERO... quindi gli EUROPEISTI (sinistroidi) prenderanno… -