Mercati favorevoli ma consumi ancora in attesa

ROMA (ITALPRESS) – I Mercati finanziari ora danno credito all'Italia: il tasso sovrano ha registrato un netto calo a febbraio a riflesso della formazione del nuovo Governo. Il BTP decennale è ai minimi storici (0,52% medio nel mese), lo spread sulla Germania a +0,98%, valore che non si vedeva dal 2015. Questo calo, se permanente, taglia il costo del debito per il Paese. Anche la Borsa italiana ne ha beneficiato, recuperando rapidamente dopo il ribasso di gennaio (+6,1% da inizio febbraio), pur rimanendo sotto i valori pre-Covid (-9,8%). E' quanto emerge dal Rapporto Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria (CSC)."Ciò potrebbe spingere la fiducia di famiglie e imprese italiane (rimasta debole a gennaio) e migliora lo scenario per il PIL nel 2021. Anche se le restrizioni anti-Covid restano in campo e nel 1° trimestre un recupero dell'attività è ormai ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercati favorevoli Ecco un esempio di crollo dei prezzi dei bond con un minimo rialzo dei tassi E di fatti, il bond 2117 venne emesso in condizioni monetarie abbastanza favorevoli, ma non ... che ha visto la nascita del governo Draghi, graditissimo dai mercati. Purtuttavia, il BTp 2067 ha perso ...

Ultime Notizie Roma del 19 - 02 - 2021 ore 10:10 ...Vitale in studio via libera dell'aula della camera alla fiducia al Governo draghi i voti favorevoli ...di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in ribasso seguendo la chiusura negativa dei mercati ...

Sui mercati finanziari c'è più fiducia nell'Italia, ma i consumi restano in attesa, pronti a scattare. In Italia i servizi vanno peggio dell'industria, gli investimenti privati faticano a ripartire, l ...