Mentre i repubblicani vanno in vacanza la Ocasio - Cortez ha raccolto 2 milioni di dollari per l'emergenza gelo (Di sabato 20 febbraio 2021) La situazione maltempo in Texas è in miglioramento, ma nei giorni scorsi il gelo che ha colpito lo stato meridionale degli Stati Uniti ha ancora i suoi strascichi. Mentre non si placano le polemiche e ... Leggi su globalist (Di sabato 20 febbraio 2021) La situazione maltempo in Texas è in miglioramento, ma nei giorni scorsi ilche ha colpito lo stato meridionale degli Stati Uniti ha ancora i suoi strascichi.non si placano le polemiche e ...

AndreaOleandri : In #Texas un'ondata di gelo ha interrotto, tra l'altro, la fornitura di elettricità. Un'altra conseguenza dei cambi… - amenoklean : il detto USA: 'Si nasce DEM e si muore Repubblicani'. Continua così, in fondo la speranza è sempre l'ultima a mor… - VengoDiMongo : RT @Linkiesta: Mentre il processo a Donald #Trump continua, i democratici stanno provando a far capire ai colleghi repubblicani che l’ex pr… - EK43120191 : @GiuseppinaMicc3 @ilruttosovrano E i democratici vinceranno presidenza, camera e senato una seconda volta mentre gl… - EBamusement : RT @Linkiesta: Mentre il processo a Donald #Trump continua, i democratici stanno provando a far capire ai colleghi repubblicani che l’ex pr… -