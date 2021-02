Meloni insultata da docente universitario, la sinistra tace (Di domenica 21 febbraio 2021) "Ieri sera m'è preso il mal di miserere quando ho sentito quell'ortolana della Meloni(...) Datemi dei termini: una rana dalla bocca larga? Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire?". "Ma a voi sembra normale che un docente universitario usi un linguaggio simile?" E' quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d`Italia Giorgia Meloni, aggiungendo: "vi immaginate se queste frasi fossero state rivolte nei confronti di una qualsiasi esponente di sinistra cosa sarebbe accaduto? Come donna e come politico, sono veramente stufa di dover subire questo tipo di attacchi diffamanti e osceni. P.S. il Rettore dell'Università di Siena e il Ministro dell'Università e della Ricerca non hanno nulla da dire? E il Pd, che lo nominò assessore". La solidarietà"Gli insulti gratuiti e violenti, ancor più quando ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 febbraio 2021) "Ieri sera m'è preso il mal di miserere quando ho sentito quell'ortolana della(...) Datemi dei termini: una rana dalla bocca larga? Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire?". "Ma a voi sembra normale che unusi un linguaggio simile?" E' quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d`Italia Giorgia, aggiungendo: "vi immaginate se queste frasi fossero state rivolte nei confronti di una qualsiasi esponente dicosa sarebbe accaduto? Come donna e come politico, sono veramente stufa di dover subire questo tipo di attacchi diffamanti e osceni. P.S. il Rettore dell'Università di Siena e il Ministro dell'Università e della Ricerca non hanno nulla da dire? E il Pd, che lo nominò assessore". La solidarietà"Gli insulti gratuiti e violenti, ancor più quando ...

