Mediterraneo, plastiche ed erosione coste: BluMed lancia agenda economia blu (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Inquinamento, pesca sostenibile, riscaldamento globale ed erosione delle coste. Sono alcune sfide al centro dell'agenda strategica del progetto BlueMed, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e finanziato dall'Unione europea con 3 milioni di euro, nell'ambito del programma Horizon 2020. I risultati del progetto, le finalità e le priorità dell'agenda saranno presentati e discussi da lunedì 22 febbraio e fino a mercoledì 24 febbraio, nel corso della conferenza finale on line che sarà trasmessa dal digital hub, organizzato presso la sede centrale del Cnr a Roma (http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/). Il progetto BlumeMed è durato quattro anni, ha visto la partecipazione di 9 Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Libano, Grecia, Croazia, ...

