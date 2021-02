Mediterraneo, plastiche ed erosione coste: BluMed lancia agenda economia blu (Di sabato 20 febbraio 2021) Inquinamento, pesca sostenibile, riscaldamento globale ed erosione delle coste. Sono alcune sfide al centro dell’agenda strategica del progetto BlueMed, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e finanziato dall’Unione europea con 3 milioni di euro, nell’ambito del programma Horizon 2020. I risultati del progetto, le finalità e le priorità dell’agenda saranno presentati e discussi da lunedì 22 febbraio e fino a mercoledì 24 febbraio, nel corso della conferenza finale on line che sarà trasmessa dal digital hub, organizzato presso la sede centrale del Cnr a Roma (http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/). Il progetto BlumeMed è durato quattro anni, ha visto la partecipazione di 9 Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Libano, Grecia, Croazia, Slovenia oltre all’Italia) e 11 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Inquinamento, pesca sostenibile, riscaldamento globale eddelle. Sono alcune sfide al centro dell’strategica del progetto BlueMed, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e finanziato dall’Unione europea con 3 milioni di euro, nell’ambito del programma Horizon 2020. I risultati del progetto, le finalità e le priorità dell’saranno presentati e discussi da lunedì 22 febbraio e fino a mercoledì 24 febbraio, nel corso della conferenza finale on line che sarà trasmessa dal digital hub, organizzato presso la sede centrale del Cnr a Roma (http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-final-conference/). Il progetto BlumeMed è durato quattro anni, ha visto la partecipazione di 9 Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Libano, Grecia, Croazia, Slovenia oltre all’Italia) e 11 ...

lifestyleblogit : Mediterraneo, plastiche ed erosione coste: BluMed lancia agenda economia blu - - fisco24_info : Mediterraneo, plastiche ed erosione coste: BluMed lancia agenda #economia blu: Per la prima volta 22 Paesi che si a… - raomohsin212 : RT @ICAR_CNR: ??Il progetto del Cnr-Icar: #SIRIMAP l' #AI per il monitoraggio dell’inquinamento marino da plastiche e successivo recupero e… - godfrey_G_ : RT @ICAR_CNR: ??Il progetto del Cnr-Icar: #SIRIMAP l' #AI per il monitoraggio dell’inquinamento marino da plastiche e successivo recupero e… - CNR_DIITET : RT @ICAR_CNR: ??Il progetto del Cnr-Icar: #SIRIMAP l' #AI per il monitoraggio dell’inquinamento marino da plastiche e successivo recupero e… -