Mediobanca e la diplomazia economica dell’Italia Parla il prof Farese

(Di sabato 20 febbraio 2021) La storiarepubblicana, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, èondamente legata agli avvenimenti e alle personalità che hanno caratterizzato negli ultimi 75 anni la vicenda di. Non solo dal punto di vista della politica interna, ma anche sotto ililo internazionale. “Dal 1946 in poiha svolto un ruolo fondamentale nel favorire il ritornonella comunitàinternazionale”, ha commentato ilessore di Storia dell’economia e Marshall Memorial Fellow del German Marshall Fund of the United States Giovanni(qui un suo recente intervento per il nostro giornale), autore del libro dal titolo “e le relazioni economiche internazionali ...