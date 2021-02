“Me l’aveva dedicata lui…”. Michelle Hunziker, lo strazio per l’amico scomparso. Il ricordo da brividi (Di sabato 20 febbraio 2021) Michelle Hunziker, il ricordo commosso per l’amico scomparso. Un punto di riferimento importante nella vita della conduttrice svizzera. Franchino Tuzio era il nome del suo manager, ma non solo anche quello di vero amico. scomparso nel 2017, Franchino ha accompagnato per anni i momenti più significativi nella vita professionale di Michelle. E in una canzone, viene racchiusa la storia di una grande e profonda amicizia. La radio passa una canzone e Michelle non può che ricordare così Franchino Tuzio, uno dei manager più noti e influenti del mondo televisivo italiano a capo della sua agenzia di management, la Notoria. Tanti gli artisti che ha seguito: Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessandro Cattelan, Michelle Hunziker, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021), ilcommosso per. Un punto di riferimento importante nella vita della conduttrice svizzera. Franchino Tuzio era il nome del suo manager, ma non solo anche quello di vero amico.nel 2017, Franchino ha accompagnato per anni i momenti più significativi nella vita professionale di. E in una canzone, viene racchiusa la storia di una grande e profonda amicizia. La radio passa una canzone enon può che ricordare così Franchino Tuzio, uno dei manager più noti e influenti del mondo televisivo italiano a capo della sua agenzia di management, la Notoria. Tanti gli artisti che ha seguito: Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessandro Cattelan,, ...

