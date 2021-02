Mauro Bellugi morto | il Covid | le gambe amputate e la voglia di non mollare mai

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio. All'età di 71 anni è, campione ed ex difensore dell 'Inter e della Nazionale negli anni '70 .in novembre era stato ricoverato per problemi ...

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - FBiasin : Il giorno prima del #Derby. Ciao Mauro. #Bellugi - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - AttilaAzureRive : RT @andrea_pecchia: Non ce l'ha fatta Mauro #Bellugi. Il calcio è fatto da uomini e simboli, prima ancora che da calciatori, e oggi se n'è… - SergioFormisano : RT @sscnapoli: La SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Bellugi per la scomparsa del caro Mauro. -

Nato 71 anni fa a Buonconvento,era un ex difensore che in 12 anni di carriera ha indossato le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese. Con i toscani l'unica esperienza da allenatore, come vice. La villa a ..., ex calciatore dell'Inter, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate., al quale erano state amputate le gambe nel dicembre scorso, aveva 71 anni.è morto ...Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter, è morto stamattina in un ospedale di Milano: aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio. Colpito dal Covid-19, lo ...Mauro Bellugi è morto. L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese è deceduto questa mattina, 20 febbraio 2021, in un ospedale di Milano. Aveva 71 anni, compiuti il 7 febbraio scorso. Recent ...