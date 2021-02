Matteo Salvini: “Rispetto per Meloni, ma se sono al Governo posso essere protagonista” (Di sabato 20 febbraio 2021) Matteo Salvini è intervenuto nella trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, in cui il leader della Lega è tornato sul tema del rapporto con Giorgia Meloni che è rimasta all’opposizione non votando la fiducia al Governo Draghi. “Rispetto Giorgia, ma la mia è stata una scelta coraggiosa che non ha tenuto conto degli interessi del partito – ha affermato Salvini – Se sono al Governo posso essere protagonista del cambiamento, chi resta fuori può solo commentare. Ho messo l’impegno per il mio Paese.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021)è intervenuto nella trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, in cui il leader della Lega è tornato sul tema del rapporto con Giorgiache è rimasta all’opposizione non votando la fiducia alDraghi. “Giorgia, ma la mia è stata una scelta coraggiosa che non ha tenuto conto degli interessi del partito – ha affermato– Sealdel cambiamento, chi resta fuori può solo commentare. Ho messo l’impegno per il mio Paese.” SportFace.

La7tv : #piazzapulita Bonaccini: 'Se oggi abbiamo Salvini al Governo è una responsabilità di Matteo Renzi' - carlaruocco1 : Impresa impossibile, o quasi: il nuovo governo è in piedi da poche ore e abbiamo già convertito Matteo Salvini. Ve… - Rinaldi_euro : “Piccoli miracoli”! Gregoretti, Luciana Lamorgese in aula in difesa di Matteo Salvini: 'Continuità d'azione con i c… - marcostevanini : - Gio53272615 : RT @tempoweb: Tutta Italia #zonaarancione ma #Salvini non ci sta: basta gettare nel panico gli italiani #covid #governo #draghi #20febbraio… -