Mattarella, Italia riconoscente verso medici in prima linea (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - "La prima giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato costituisce una importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del Paese verso tutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati, e tuttora si trovano, in prima linea nel fronteggiare l'emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno dalla sua comparsa, ancora ci affligge". E' il messaggio che Sergio Mattarella tiene a inviare agli operatori sul campo da circa un anno nella lotta contra la diffusione e per la cura dal Covid 19. "Fin dall'inizio della diffusione del virus, il personale sanitario si è dimostrato all'altezza di una minaccia di così vasta portata, impegnandosi al meglio, con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di evitare che ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - "Lagiornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato costituisce una importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del Paesetutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati, e tuttora si trovano, innel fronteggiare l'emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno dalla sua comparsa, ancora ci affligge". E' il messaggio che Sergiotiene a inviare agli operatori sul campo da circa un anno nella lotta contra la diffusione e per la cura dal Covid 19. "Fin dall'inizio della diffusione del virus, il personale sanitario si è dimostrato all'altezza di una minaccia di così vasta portata, impegnandosi al meglio, con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di evitare che ...

