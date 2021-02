Mattarella “Il Covid ha prodotto nuove lacerazioni, serve ricucire” (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il prolungarsi della pandemia produce drammatiche conseguenze, segnando di dolori e lutti le nostre comunità e innescando una crisi economica e sociale di grave portata. Antichi squilibri sono aumentati, nuove fratture si sono prodotte”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Roberto Rossini, in occasione del congresso.“E’ necessaria un’azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato e per rinnovare ciò che è utile a costruire un domani migliore – prosegue Mattarella -. Nelle difficoltà abbiamo riscoperto la capacità di resilienza della nostra gente, il senso del dovere di molti, la solidarietà e la gratuita azione volontaria a favore di chi ha più bisogno, il valore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il prolungarsi della pandemia produce drammatiche conseguenze, segnando di dolori e lutti le nostre comunità e innescando una crisi economica e sociale di grave portata. Antichi squilibri sono aumentati,fratture si sono prodotte”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Roberto Rossini, in occasione del congresso.“E’ necessaria un’azione coraggiosa perquel che si è lacerato e per rinnovare ciò che è utile a costruire un domani migliore – prosegue-. Nelle difficoltà abbiamo riscoperto la capacità di resilienza della nostra gente, il senso del dovere di molti, la solidarietà e la gratuita azione volontaria a favore di chi ha più bisogno, il valore ...

repubblica : Covid, Mattarella: 'L'Italia riconoscente verso medici e infermieri. Investire sulla sanità a tutela di tutti': Il… - Corriere : Mattarella e il Covid: «La sanità patrimonio su cui investire. Grati a chi è in prima linea» - Adnkronos : #Covid, #Mattarella: 'Riconoscenti al personale sanitario' - Nemesio1945 : RT @FurlanAnnamaria: Grazie al Presidente #Mattarella per aver ricordato oggi il lavoro straordinario del personale sanitario che da un ann… - AnnaGreco10 : RT @FurlanAnnamaria: Grazie al Presidente #Mattarella per aver ricordato oggi il lavoro straordinario del personale sanitario che da un ann… -