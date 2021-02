Matrix 4: Patrick Harris svela il lavoro della regista (Di sabato 20 febbraio 2021) Le riprese di Matrix 4 sono terminate e, secondo l’attore che vi prenderà parte Neil Patrick Harris, il nuovo capitolo dellla saga è stato realizzato con un approccio diverso rispetto ai metodi di lavoro adottati per un classico blockbuster di Hollywood. Come ha descritto Matrix 4 Keanu Reeves? Nel corso di un intervista, Keanu Reeves ha descritto la sceneggiatura del film con queste parole: “una bellissima storia d’amore stimolante. Avrà una grande storia, ma sarà un’altra versione di quella classica. Tutto sarà rivelato a tempo debito”. Cosa ha detto Neil Patrick Harris sulla regia di Matrix 4? In un’intervista a Variety, l’attore ha descritto i metodi non convenzionali di Lana Wachowski alla regia di una grande produzione di uno studio. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Le riprese di4 sono terminate e, secondo l’attore che vi prenderà parte Neil, il nuovo capitolo dellla saga è stato realizzato con un approccio diverso rispetto ai metodi diadottati per un classico blockbuster di Hollywood. Come ha descritto4 Keanu Reeves? Nel corso di un intervista, Keanu Reeves ha descritto la sceneggiatura del film con queste parole: “una bellissima storia d’amore stimolante. Avrà una grande storia, ma sarà un’altra versione di quella classica. Tutto sarà rivelato a tempo debito”. Cosa ha detto Neilsulla regia di4? In un’intervista a Variety, l’attore ha descritto i metodi non convenzionali di Lana Wachowski alla regia di una grande produzione di uno studio. ...

