Matilde Brandi compie gli anni: bellissima ieri come oggi [FOTO] (Di sabato 20 febbraio 2021) Matilde Brandi, classe 1969, compie gli anni quest'oggi: 52 primavere per la ballerina e conduttrice televisiva che di recente è tornata in tv partecipando al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Nata a Roma, la Brandi ha esordito come ballerina nella trasmissione di Gigi Proietti (Club '92), ma la popolarità è arrivata l'anno seguente … L'articolo Matilde Brandi compie gli anni: bellissima ieri come oggi FOTO proviene da Velvet Gossip.

