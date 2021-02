Mascherine U Mask ritirate | ecco perché Ma l' azienda non ci sta

(Di sabato 20 febbraio 2021) Stop alla vendita e ritiro dal mercato per leU -, già ribattezzate le 'dei vip'sfoggiate da molti personaggi famosi. A dare l'alt "con carattere d'urgenza" è stato ...

Stop alla vendita e ritiro dal mercato per leU -, già ribattezzate le 'dei vip' perché sfoggiate da molti personaggi famosi. A dare l'alt "con carattere d'urgenza" è stato il ministero della Salute, specificando che ...U -, la società dellefinita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, lunedì prossimo, il 22 febbraio, presenterà alle autorità 'nuove certificazioni di analisi, eseguite da uno ...Le mascherine U-Mask sono finite nel mirino degli inquirenti dopo un’inchiesta del tg satirico Striscia la notizia che ha rivelato come il filtraggio fosse inferiore rispetto a quello previsto dalla l ...Il provvedimento del Ministero della Salute parla di "potenziali rischi per la salute". La società pronta a dare battaglia ...