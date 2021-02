Martina Papponetti | l’infermiera simbolo della battaglia contro Covid-19

Leggi su ck12

(Di sabato 20 febbraio 2021) Chi è-19: il suo volto diventatoresistenza al virus. (Instagram)Sono tante le immagini che difficilmente dimenticheremo e che ci restano impresse per quanto concerne la lungail Coronavirus nel nostro Paese. Oggi, a un anno dalla scoperta del paziente 1 di Codogno, che poi diede il via a quella che si è rivelata una lunga, non ancora conclusasi, si celebra la giornata nazionale dei camici bianchi. Leggi anche –> Francesco Landi, ecco chi è il responsabile Day Hospital post-19 Tra i tanti volti che probabilmente non dimenticheremo mai c’è ...