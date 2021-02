Marotta | ' Bellugi interista vero ed eroe del calcio romantico Giocheremo il derby per lui

(Di sabato 20 febbraio 2021) Commenta per primo L'ad dell' Inter Beppeparla a Gazzetta.it e ricorda lo scomparso Mauro: 'E' stata una scomparsa improvvisa. L'ho sentito sentito settimana scorsa e non si poteva prevedere un epilogo del genere. C'è chiaramente tanta ...

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, ha ricordato Maurocon una dichiarazione alla versione online della Gazzetta dello Sport. "Era l'eroe di un calcio romantico che non c'è ...Commenta per primo L'ad dell' Inter Beppeparla a Gazzetta.it e ricorda lo scomparso Mauro: 'E' stata una scomparsa improvvisa. L'ho sentito sentito settimana scorsa e non si poteva prevedere un epilogo del genere. C'è ...Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter, è morto. Bellugi, che era stato colpito dal Covid e che per altre patologie aveva anche subito l'amputazione delle gambe nel dicembre scorso, aveva 71 anni. - ...Il calcio piange Mauro Bellugi. L'ex difensore che in carriera ha vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, oltre che quella della Nazionale, è scomparso oggi all'età di 71 anni. L'ammi ...